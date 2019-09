Blu Mbombo a Positano dal Sud Africa la “duchessa blu”

Positano, Costiera amalfitana . E’ stata nella cittadina della Costa d’ Amalfi anche Blue Mbombo la “duchessa blu”, con la sorella gemella “Brown”. dal Sud Africa le due bellissime sorelle, dal nome dei colori che il padre, perso in giovane età, a Lisbona in Portogallo le ha voluto dare, hanno soggiornato all’Hotel Il San Pietro, girato in barca coi Lucibello e poi pranzato a “La Cambusa”.

A svelarla, ancora una volta, instagram. Di Blu parlano molte riviste di moda, ma pochi sanno che è laureata in pubbliche relazioni, e dall’uso che fa dei social network si vede…

Ecco come si presenta..

PR freelancer and a model

Blue has lived in Jozi for the past 3 years. She previously appeared on the reality model search Diamonds In The Ruff, and describes herself as persuasive, strong, motivated, a realist and blessed. Blue, who dislikes being disrespected, loves clubbing, spending time on social media and the movies. Her bad habits however include procrastinating and talking too much. Asked what makes her happy, she says, ‘getting a positive outcome in whatever I put effort into.’ With a twin sister who she counts as her best friend in the world, Blue says audiences should watch her on Big Brother Mzansi because, ‘more than entertaining, I am inspiring and I know people will learn a lot from me, especially with my background.’ Listing John Legend, Angelina Jolie, Nomzamo Mbatha and Shona Ferguson among her favourite personalities, Blue says her favourite holiday destination is the Maldives because, ‘it’s romantic and beautiful.’