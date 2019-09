Contro il Benevento è già giornata granata: abbonati potranno acquistare tagliando ridotto

Arriva subito la prima delle due giornate granata, una partita per girone per la quale non valgono gli abbonamenti. La società del cavalluccio ha comunicato che contro il Benevento (gara in programma all’Arechi lunedì 16 settembre alle ore 21) ci sarà la prima iniziativa dell’anno: nella passata stagione le giornate granata furono cancellate dopo la rivoluzione del format da 22 a 19 squadre. Quest’anno l’iniziativa è stata ripristinata, nel girone di andata il bonus viene speso già alla terza giornata dopo che sul campo nelle prime due gara la Salernitana ha conquistato 6 punti.

C’è comunque un piccolo vantaggio per gli abbonati che a partire dalle 10 di sabato mattino e fino alle 20.30 di martedì 10 settembre potranno acquistare il biglietto a un prezzo ridotto. La vendita libera, per tutti gli altri, partirà alle 10 di mercoledì 11: prezzi interi, gli stessi della gara interna con il Pescara. I botteghini dell’Arechi saranno aperti lunedì 16 settembre dalle ore 17

INTANTO LA SQUADRA PREPARA CON SERENITA’ L’INPEGNO CON IL BENEVENTO

Quando l’anno scorso capitan Pucino intese radunare tutti i compagni di squadra al termine della gara d’andata playout col Venezia, in pochi risposero all’appello e fu una cena post partita per pochi intimi. Non è certo un mistero che lo spogliatoio fosse spaccato o comunque tutt’altro che legato alla maglia, come si evidenziava dagli atteggiamenti dei calciatori giunti dalla Lazio e dalle innumerevoli sconfitte collezionate in serie senza saper reagire. Grazie a Ventura la musica è cambiata anche sotto questo punto di vista, al punto che per il gruppo sta diventando una piacevole consuetudine ritrovarsi attorno ad un tavolo (spesso con le famiglie) per allontanare le tensioni da campo e intensificare i rapporti interpersonali. Heurtaux è già mattatore, l’amicizia con Cerci è evidente e il tandem fa divertire gli altri calciatori. Non mancano battute e frasi di incitamento per chi sarà costretto a restare ai margini per infortunio. Un brindisi a tinte granata ha chiuso la serata di ieri, immortalata dai calciatori con emblematiche fotografie diffuse su Instagram. “E’ da queste cose che nascono le grandi vittorie” e “Brividi, finalmente una Salernitana composta da uomini” due dei commenti postati dai tifosi. Chiaramente il pensiero vola già alla sfida contro il Benevento, con la squadra che proverà a centrare la terza vittoria su tre per entrare nella storia. Probabilmente con un Cerci in più nel motore, ma soprattutto con lo spirito di una squadra che ragiona con il noi e non con l’io