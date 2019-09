Una bella storia da Capri. Coppia di Roma perde un borsello con soldi e carte di credito, ritrovato e riconsegnato da un turista spagnolo

Da Capri arriva una bella storia che ci parla di valori ed onestà. Ieri sera una coppia romana è sbarcata sull’isola azzurra e, nel raggiungere Villa Fortuna dove avrebbero alloggiato, hanno perso un borsello con all’interno soldi, documenti, carte di credito, bancomat e le chiavi di casa. La coppia non si è resa subito conto dello smarrimento ma solo dopo ore, quando oramai era piena notte. Hanno comunque cercato di ritrovare il borsello ma ovviamente senza nessun risultato al punto che si erano rassegnati a non ritrovarlo più. E invece un turista spagnolo, ospite in un albergo dell’isola, tramite dei messaggi su Facebook aveva fatto sapere di aver ritrovato il borsello e di averlo consegnato al locale commissariato di Polizia. E questa mattina la coppia di coniugi romani si è recata presso gli uffici della Polizia ed ha potuto recuperare il borsello constatando che all’interno non mancava nulla. Subito dopo hanno raggiunto l’albergo dove alloggiava il turista spagnolo per ringraziarlo di persona per l’onestà dimostrata.