Battipaglia: trovato corpo senza vita di Giuseppe D’Esposito bagnino di Piano di Sorrento

Battipaglia ( Salerno ) / Piano di Sorrento ( Napoli ) . Il corpo senza vita di un collaboratore è stato ritrovato stamattina al lido Privilage di Battipaglia. Si tratta di Giuseppe D’Esposito, 53 anni, residente a Piano di Sorrento. L’uomo è deceduto per cause naturali, lavorava presso uno stabilimento balneare del litorale battipagliese, è deceduto mentre stava pulendo una cabina. La salma è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti di rito.