Battipaglia, incendio di pneumatici: panico tra i cittadini per la nube nera

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte in una ditta che tratta lo smaltimento di rifiuti pneumatici a Battipaglia. La sindaca Cecilia Francese riferisce di una nube tossica di fumo di pneumatici e, stando a quanto le risulta, dai primi accertamenti è emerso che il rogo sembra essere di natura dolosa.

Grazie all’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco sono state prontamente domate le fiamme, ma la nube nera continua a contaminare la zona, al punto che si è creata molta agitazione tra i cittadini. A tal proposito è stata indetta, tramite ordinanza sindacale, la chiusura delle scuole, ma non solo. “Si avvisa la cittadinanza che in occasione dell’incendio che ha colpito un’azienda di smaltimento gomme in prima mattinata, è stata emanata una ordinanza sindacale con la chiusura di tutte le attività, le scuole e le case nel raggio di un chilometro. Si avvisa e si consiglia di tenere chiuse e nel caso di lavare accuratamente ortaggi e panni esposti all’esterno. Trattasi di fumo nero intenso e gomme che bruciano, quindi altamente pericoloso, pertanto le scuole Enzo Ferrari e Sandro Penna e tutte quelle dipendenti da esse sono state chiuse per la giornata di oggi. Seguiranno aggiornamenti” – questo è quanto pubblicato sulla pagina Facebook della Protezione Civile di Battipaglia.