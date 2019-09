” ‘O baccalà, vuagliù, meglio d’o pesce!” è verso del poeta Ernesto Nocera, e migliore frase non si sarebbe potuta scrivere per invitare dal 3 al 6 ottobre 2019 gli amanti di questa pietanza alla terza edizione di – BaccalàRe Sweet Food – rassegna gastronomica progettata Vincenzo Varriale e patrocinata dalla Regione Campania , Città Metropolitana, Comune di Napoli e Unioncamere. In via Caracciolo undici chef tra i più noti della Campania elaboreranno ricette originali a base di merluzzo dissalato. Sono previsti spazi per celiaci e incontri B2B per promuovere prodotti norvegesi e islandesi.

Luigi De Rosa