Attacco “Atrani unita”, arriva risposta di “Atrani futura”: “Non sapevamo della vostra esistenza”

Arriva celere la risposta di “Atrani Futura” al gruppo di minoranza, “Atrani Unita”, dopo i volantini che erano stati diffusi in città. Piccata e diretta, ve la proponiamo per intero:

“Dobbiamo dire “grazie!” al gruppo disunito “Atrani unita” per aver informato noi tutti, attraverso un manifestino, della loro esistenza. Finalmente! Eravamo sinceramente preoccupati e, in verità, anche un tantino annoiati che la pacchia potesse continuare ancora…

Ma la notizia bomba è un’altra: non si dimetteranno, neanche sotto tortura! Bene, tanta determinazione non può che renderci orgogliosi! Fin qui tutto chiaro e preciso.

Un po’ più di astrattezza si trova nel prosieguo del manifestino. Viene contestato l’operato dell’Amministrazione riguardo gli episodi di chiusura del fontanino di piazza Umberto e di divieto di balneazione. Nonostante le puntuali precisazioni esposte dal Sindaco in piazza, la contestazione si ferma ad affermazioni generiche (“c’è stata poca chiarezza … l’intervento (quale? n.d.r.) non è stato tempestivo …”). Avremmo preferito, da consiglieri di carattere quali sono, dati più concreti: quali errori abbiamo commesso? Dove si è manifestata l’incompetenza? Dove la superficialità? Ma possiamo rimediare: invitiamo il capogruppo Rag. Gambardella ad un dibattito pubblico con il Sindaco per chiarire alla cittadinanza le dinamiche degli episodi contestati. Può, nella circostanza, farsi accompagnare dal consigliere Rag. Proto che, in materia di procedure di balneabilità e di

“sistemi” di raccolta e smaltimento rifiuti è alquanto ferrato (!), avendo amministrato Atrani dal 2004 al 2014.

In quella occasione la cittadinanza potrà riascoltare le parole dette dal Sindaco a proposito degli operatori ecologici: “… gli operatori ecologici il loro mestiere lo fanno tutti i giorni e lo vediamo, lo vedete…”. Ma si sa, il lupo perde il pelo ma non il vizio (di mentire)!”.