Atrani. Nuovo sequestro in spiaggia. E’ il quarto in due anni

Atrani , Costiera amalfitana Nuovo sequestro in spiaggia. Il sequestro parziale riguarderebbe i tre tendoni che superavano l’altezza massima che si trovavano sulla spiaggia.

A intervenire la polizia municipale che ha verificato se c’erano frigoriferi con viveri e banconi con bottiglie: la somministrazione è vietata sia dal bando di assegnazione delle aree di arenile che dall’ordinanza sindacale sull’uso delle spiagge.

La polizia municipale avrebbe effettuato il terzo sequestro in 2 mesi e mezzo, il 4° sequestro in due anni, uno a fine luglio del 2018.

Sembra che ci sia stato in questi giorni anche un controllo della capitaneria di porto di Amalfi in tutte e due spiagge attrezzate per la verifica del rispetto delle norme sul salvataggio e sull’ ordinanza di sicurezza balneare n. 26/2019 emanata dalla capitaneria di porto di Salerno.