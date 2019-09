Atrani, attacco dell’opposizione: spunta un manifesto. “E’ finita la pacchia”

Continua l’offensiva da parte dell’opposizione ad Atrani. In questi giorni sta circolando un volantino, con tanto di manifesti sparsi per la città, con un messaggio ben chiaro.

“E’ finita la pacchia – si legge – Noi sottoscritti, consiglieri di minoranza, fedeli interpreti delle lamentele della popolazione, daremo battaglia in modo fiero, deciso 6 democratico!

Lo esige il nostro elettorato. lo pretende la nostra coscienza civica, lo reclama a gran voce l’amore per la nostra terra! Infine, che si sappia: “messuno” ci costringerà a… dimetterci! Pertanto, sindaco De Rosa. contestiamo il tuo operato sulla recente crisi che ha causato la chiusura momentanea della fontana di Piazza Umberto, la discussa potabilità dell’acqua ad uso domestico delle utenze prospicienti la fontana stessa e in ultimo il divieto di balneabilità del mare prospiciente il litorale del paese.

C’è stata poca chiarezza ma. soprattutto. l’intervento NON È STATO TEMPESTIVO. Non solo, ma i colpevoli ritardi hanno messo a rischio la salute pubblica! Altro che storie e giustificazioni varie o i tuoi piagnistei in piazza il 23 agosto!

Servono solo a coprire errori, incompetenza e superficialità!”.