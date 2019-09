Serie A: Sassuolo Atalanta 1-4, doppietta Gomez

In gol anche Zapata che aggancia Berardi in testa alla classifica marcatori con 5 reti. Orobici consolidano il terzo posto a 13 punti

Redazione ANSA

29 settembre 2019

Atalanta scatenata. Liquida con una facilità disarmante la pratica Sassuolo, stabilisce il record di punti di inizio campionato (13 punti in 6 giornate) da quando è tornata in serie A (2011-12) ma anche di punti conquistati nell’anno solare (54 in 25 gare) e può presentarsi all’appuntamento Champions, martedì contro lo Shakhtar, in uno stato forma che fa ben sperare Gasperini. Nonostante l’ampio turnover il tecnico ha avuto le risposte che si attendeva, al punto che la sua squadra, in gol quattro volte nei primi 35 minuti, ha chiuso in poco più di mezz’ora la gara, grazie alla doppietta del ‘Papu’ Gomez e ai sigilli di Goosens e Zapata. Nel Sassuolo il capocannoniere Berardi è rimasto a secco.

Contro l’impresentabile difesa degli emiliani, l’Atalanta è andata a nozze e sicuramente i meriti degli orobici non si discutono, anche se i 12 gol subiti in 6 gare dall’undici di casa sottolineano i costanti difetti di una squadra spesso in balia dei propri avversari. A sorpresa Gasperini sceglie Sportiello che non giocava con l’Atalanta dal 20 dicembre del 2016. De Zerbi rununcia stranamente a Caputo schierando nel tridente Defrel in posizione centrale e Boga. In mezzo c’è Bourabia. Parte forte l’Atalanta che al 2′ manca la prima palla gol con Gomez che calcia fuori da posizione favorevole. Il vantaggio degli ospiti arriva al 6′, un capolavoro di Gomez che parte palla al piede sulla linea di centrocampo, nessuno lo contrasta, tunnel sul limite dell’area a Toljan e palla alle spalle di Consigli. Un gol da applausi, ma la difesa schierata dei neroverdi non è esente da colpe.

L’Atalanta domina in tutti i settori del campo, la posizione arretrata di Gomez crea ulteriori imbarazzi al Sassuolo. Al 13′ il raddoppio con Ilicic che serve Goosens che elude la marcatura di Toljan e segna. Al 25′ l’Atalanta potrebbe segnare il terzo gol: clamoroso errore di Chiriches ed è altrettanto grave l’errore di Zapata che solo davanti alla porta calcia sul portiere. Il Sassuolo non sa cosa fare, mentre ha idee chiare l’Atalanta, nuovamente con Gomez che scambia con Zapata e trova la terza rete. Il Sassuolo si fa notare solo con una simulazione di Berardi, mentre la Dea al 35′ chiude l’incontro: dalla destra Hateboer mette in mezzo, sul primo palo di testa Zapata anticipa Chiriches che resta a guardare. Si chiude il primo tempo con il poker dell’Atalanta, ma i gol potevano essere anche sei. In modo prevedibile il secondo tempo si trasforma in un allenamento per gli ospiti, mentre il Sassuolo trova il gol con Defrel che non cambia una notte da incubo per gli emiliani. Atalanta che resta nella scia delle big al terzo posto