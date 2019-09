Assurdo a Ravello: turista si ferisce e chiama ambulanza ma rifiuta le cure

Assurdo quanto capitato questa mattina a Ravello. Un turista tedesco ha chiamato un’ambulanza dopo essere caduto ed essersi ferito la caviglia. I sanitari del 118 si sono subito messi al lavoro e sono partiti, ma una volta giunti sul posto, ovvero in via San Cosma, il turista era sparito.

Sono partite delle vere e proprie ricerche durate per oltre mezz’ora; ricerche che hanno visto coinvolta persino la Polizia Locale, che ha setacciato vari sentieri limitrofi, nell’ipotesi di una caduta nei pressi di villa Cimbrone. Dopo diverso tempo l’uomo è stato trovato in via della Repubblica: questo è stato visitato in ambulanza ma dopo aver constatato di aver rimediato solo una botta ha deciso di rifiutare le cure e andarsene. Una scena davvero bizzarra: agenti della Polizia Locale e sanitari del 118 impegnati quasi inutilmente per diverso tempo.