Ascea, Cilento. Arrestato padre che aveva in affido due figli che maltrattava

Lo hanno arrestato a Roma, a casa dei genitori dove era rientrato per qualche giorno. A suo carico pesanti accuse, maltrattamenti e possibile violenza sessuale sui figli. A finire in carcere M.C. 46enne originario di Roma, ma da anni residente ad Ascea, dove si era trasferito quando aveva conosciuto la madre dei suoi due figli. Ad arrestarlo venerdì scorso i militari della compagnia di Vallo, guidati dal capitano Annarita D’Ambrosio. L’arresto dopo un’ intensa attività di indagine avviata due mesi fa, dopo una serie di segnalazioni giunte alle forze dell’ordine che denunciavano atteggiamenti strani e preoccupanti del padre nei confronti dei due figli di 12 e 13 anni.

LE INDAGINI«Finalmente lo hanno arrestato – il commento di un vicino di casa – Era troppo». Da tempo i residenti erano preoccupati per le sorti dei due bambini abbandonati a se stessi e costretti a sopportare dal padre maltrattamenti e cattiverie. Il 46enne a quanto pare era ben lontano dall’essere un papà affettuoso ed attento. I due bimbi sono cresciuti in un clima di violenza. L’indagine coordinata dalla Procura vallese ha visto impegnati nelle ultime settimane i militari in un’attività investigativa con intercettazioni e pedinamenti. Un lavoro che ha permesso di accertare e verificare la fondatezza delle segnalazioni fornite da alcuni cittadini di Ascea e raccogliere gli elementi utili per far scattare l’arresto dell’uomo. Due giorni fa per il 46enne è arrivata la misura restrittiva. I militari di Vallo lo hanno rintracciato nella Capitale dove vivono i genitori. Ora è rinchiuso in carcere a Roma mentre i figli sono stati affidati ai nonni. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia per degli episodi di violenza commessi nei confronti dei due figli e su cui si sono concentrate le indagini dei carabinieri. Una brutta storia di violenza e degrado sociale ben nota alla comunità di Ascea. L’uomo aveva ricevuto in affidamento i figli dopo la separazione dalla moglie, una ragazza del posto di una decina d’anni più giovane del marito. La donna da qualche anno lo aveva lasciato trasferendosi altrove, quindi l’uomo si trovava ad essere l’unico punto di riferimento per i due adolescenti. Non aveva mai nascosto il suo modo di fare alquanto inusuale nel confronti del figli. I bambini sarebbero stati visti girare da soli in strada o in alcuni locali a notte fonda. Si parla di un video in cui farebbero una sorta di ballo della macumba su indicazione del genitore ed altri strani e preoccupanti episodi sicuramente non consoni a bambini di poco più di dieci anni.

L’INCUBOA rendere il quadro ancora più doloroso, l’ombra della violenza sessuale perpetrata sulla figlia femmina. La bimba sarebbe stata abusata proprio dalla figura che, più di ogni altra, avrebbe dovuto proteggerla. Una storia agghiacciante che a quanto pare andava avanti da tempo e a cui hanno messo la parola fine i militari del capitano D’Ambrosio. Dopo aver gestito un noto locale ad Ascea il 46enne era nullafacente. Viveva con quello che i genitori riuscivano a dargli. Una vicenda che il neo capitano ha dovuto affrontare appena giunta alla guida della compagnia vallese, che ha portato all’arresto del 46enne. La capillare presenza dell’Arma ha permesso di scorgere i segnali di un disagio sociale importante, consentendo ai militari di aiutare i minori che avevano come punto di riferimento solo il padre. Carmela Santi IL Mattino