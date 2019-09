Arriva in Campania la pericolosa moda del Planking Challenge, ragazzini sdraiati in strada in attesa dell’arrivo dei veicoli

Arriva anche in Campania l’ultima sfida che sta spopolando sul web tra i giovanissimi, ispriata alla Planking Challenge. In cosa consiste? In pratica i ragazzini si stendono a terra, al centro della strada, e devono alzarsi appena un attimo prima che un veicolo arrivi. Si tratta ovviamente di una “moda” estremamente pericolosa, che potrebbe risultare fatale per qualcuno di loro. Proprio questa mattina, a Caserta, in Via Kennedy c’era un gruppo di ragazzini di circa 12-13 anni. Alcuni di essi si sono sdraiati sull’asfalto in attesa del passaggio di qualche mezzo, mentre i compagni li riprendevano con i cellulari per poi pubblicare i video sui social. Proprio in quel momento è arrivata un’auto condotta da una donna la quale, fortunatamente, procedeva a velocità non sostenuta ed è riuscita a frenare in tempo redarguendo i giovanissimi cercando di far capire loro l’assurdità e la pericolosità del gesto. Ma se in quel momento fosse arrivata un’auto a velocità elevata sarebbe potuto accadere l’irreparabile perché può bastare un ritardo di riflessi nel ragazzino sdraiato per causare un incidente potenzialmente mortale. Il consiglio è quello di controllare i profili social dei propri figli ed anche dei loro amici perché spesso è proprio attraverso questi canali che si danno appuntamento in qualche posto per compiere il folle gesto o, comunque, controllare se siano presenti video di gesti simili. Fate attenzione perché un attimo di follia e trasgressione può risultare fatale.