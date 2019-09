ARCHEO CLUB D’ITALIA – STABIAE di Annamaria Farricelli

ARCHEO CLUB STABIAE

di Annamaria Farricelli

Archeoclub d’Italia. STABIAE. Importante kermesse nella città stabiana nei giorni 14 e 15 Settembre 2019. In sordina, un piccolo esercito di curiosi, turisti, intellettuali, ha visitato i principali siti archeologici di STABIAE. L’ evento è stato organizzato e voluto dal ” neo Archeoclub d’Italia” nato anche nella nostra città. Una kermesse di due giorni. Il primo esperimento di introduzione alla conoscenza della nostra storia, non solo ad un pubblico locale, bensì extraterritoriale, che ha visto coinvolti i soci degli Archeoclub limitrofi : toscano, nolano, romano, pescherese, ma anche Russi, Francesi, Inglesi”. Gli Archeoclub di Acerra, Mondragone, Massa Lubrense, Vico Equense, hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Tutti hanno potuto godere di una visita guidata a titolo completamente gratuito, spaziando dalla Reggia di Quisisana, a Villa S Marco, Villa Arianna, al MUDDIS, alla Chiesa di Gesù e Maria, alla Concattedrale, alle antiche Terme. Il presidente dell’Archeoclub Stabiae, nelle vesti del dott Massimo Santaniello, e la disponibilità dei soci, che hanno guidato i visitatori, ringraziano le autorità che hanno permesso la realizzazione dell’importante evento. Entusiasto del riscontro positivo, l ‘Archeoclub d’Italia” Stabiae”, già lavora per i prossimi eventi, perchè “STABIAE È CITTÀ D’ ARTE!”. “Ad maiora Stabiae”. “Ad maiora” Archeoclub Stabiae! “