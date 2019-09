Apertura scuole in Costiera, confermato rinvio a Positano e Praiano: si partirà il 16 settembre

Si fa sempre più concreta la possibilità che l’apertura delle scuole in Costiera Amalfitana venga rinviata. Come è accaduto già in diversi Comuni del salernitano, anche nei territori della Divina gli istituti potrebbero non aprire l’11 settembre, ma il 16. In particolare, per quanto riguarda i 7 Comuni in provincia di Salerno, il rinvio è stato dovuto al clima caldo e alla stagione balneare ancora in atto.

Si tratta dei Comuni di Sapri, Vallo della Lucania, Centola, Vibonati, Torraca, Tortorella e Agropoli.

Stessa cosa potrebbe accadere anche in Costiera Amalfitana, dove il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, ha già fatto sapere che è orientato verso questa opzione. Stessa volontà anche quella del sindaco di Positano, Michele De Lucia. Insomma, un modo per evitare che centinaia e centinaia di studenti possano patire il caldo in istituti che, ricordiamo, sono anche sprovvisti di aria condizionata.

AGGIORNAMENTO – Poco fa i Comuni di Praiano e Positano hanno appena ufficializzato il rinvio al 16 settembre.