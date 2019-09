Antonio Mostaccioli, originario di Scala, vince la gara milanese di ciclismo amatoriale Deejay 100

Antonio Mostaccioli, carabiniere di Govone (Cuneo) ma originario di Scala in costiera amalfitana, il 22 settembre ha conquistato il successo nella Deejay 100 con una volata finale che gli ha permesso di primeggiare sui 950 partecipanti alla gara ciclistica svoltasi a Milano. Antonio ha cominciato ad andare in bicicletta proprio nella sua costiera amalfitana grazie alla passione di Nicola Anastasio e Leonardo Mansi e questa per lui è la quattordicesima vittoria stagionale oltre a numerosi successi in varie gare a circuito. Riguardo alla Deejay 100 Antonio Mostaccioli ha dichiarato: “Il percorso di cento chilometri non presentava particolari difficoltà altimetriche, è stata una gara molto veloce condotta ad andatura elevata. Diversi ciclisti hanno provato a lanciarsi in fuga, ma tutti i tentativi sono stati annullati. A dieci chilometri dal traguardo ho provato l’ennesimo allungo, non avevo compagni di squadra in gara e dovevo fare attenzione a rispondere agli allunghi e a non gettare al vento energie per provare a dar vita alla fuga, ma sono riuscito a promuovere la fuga a cinque che ha poi caratterizzato il finale di gara. Miotto, Giussani, De Candido e Romanò si sono portati alla mia ruota ed è stato soprattutto De Candido a supportarmi nella fuga. Miotto aveva il compagno di squadra Parrinello tra i più immediati inseguitori e ha giocato le sue carte, così Giussani e Romanò. Ho lavorato molto e nel finale ero stanco, sono sicuro che è stato Giovanni Berutti il patron della mia società recentemente scomparso a sostenermi e darmi la forza per conquistare questo straordinario successo in volata”. E noi di Positanonews facciamo i nostri complimenti ad Antonio per il successo conquistato augurandogli una lunga carriera costellata di tante vittorie, portando così in alto il nome della costiera amalfitana.