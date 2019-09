Andrea Rossi, originario di Amalfi, e la sua lotta contro il cancro, occorrono 600.000 euro per una cura sperimentale. Appello per una raccolta fondi

Gara di solidarietà per Andrea Rossi, un 26enne figlio di genitori amalfitani. Con la sua famiglia vive a Luino, in provincia di Varese, dove il papà e la mamma hanno gestito per anni un bar presso la stazione ferroviaria. Andrea sta lottando contro un cancro molto aggressivo. Le cure tradizionali purtroppo non sono sufficienti e la speranza alla quale il giovane vuole aggrapparsi è una cura sperimentale alla quale potrà sottoporsi ad Israele. Ma c’è bisogno di una importante somma di denaro perché la cura che potrebbe salvargli la vita costa 600.000 euro e la famiglia non possiede tutti questi soldi. Ed allora c’è bisogno dell’aiuto di tutti, ognuno con quello che può perché goccia a goccia si può raggiungere il risultato. A lanciare l’appello da Amalfi è il cugino del 26enne, Andrea Castello, il quale invita chiunque lo desideri a fare un’offerta sul conto corrente riportato poco più in basso. Sulla piattaforma Gofundme.com (clicca qui) già circa 1.100 persone hanno effettuato una donazione raggiungendo la cifra di circa 52.000 euro.

https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-per-cura-til-in-israele

Conto corrente bancario intestato a:

Isabell Rossi

IT 21E0200809500000420131437

UniCredit filiale buddybank, via Marco D’Aviano 5, 20131 – Milano

BIC/SWIFT

UNCRITMMXXX