Ancora disservizi legati alla Sita sulla linea di servizio Ravello-Amalfi. La segnalazione di un nostro lettore

Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione giuntaci da Ravello riguardante disservizi legati alla Sita Sud.

Sono a rappresentare alcuni dei disagi che noi “clienti” della Sita Sud, residenti nel Comune di Ravello, quotidianamente “sopportiamo” nella linea di servizio Ravello/Amalfi.

Da tener presente che questa estate purtroppo ho dovuto rinunciare, per motivi di opportunità a frequentare la spiaggia di Castiglione a me tanto cara come a tanti altri miei concittadini e prediligendo il Lido di Amalfi per avere la “certezza” di salire sul primo autobus in partenza per Ravello, non appena terminata la mia quotidiana nuotata, visto che la stragrande maggioranza degli autobus diretti a Ravello si riempie a dismisura al capolinea di Amalfi e pertanto non resta posto, nemmeno in piedi, per eventuali passeggeri che aspettano l’autobus nelle fermate intermedie (Atrani, Castiglione ecc.).

Ieri (mercoledì 11 settembre), però, ho deciso di ritornare al Lido di Castiglione e, poiché anche con il nuovo orario in vigore non sono previsti autobus dalle ore 12.30 alle 13.30, ho pensato di prendere l’autobus delle 13.45 (previsto nell’orario in vigore) in quanto il primo ho dato per scontato che sarebbe passato strapieno.

Ma, con mia grande sorpresa, ho dovuto costatare che questo autobus non è mai partito dal capolinea, non essendo passato per Castiglione, dove io lo attendevo insieme ad una mia cara amica.

Ho dovuto pertanto salire sull’autobus delle 14.30 che è arrivato a Castiglione in circa cinque minuti, ciò a dimostrazione che ieri, a quell’ora, stranamente, non vi erano ostruzioni sulla statale 18 almeno nel tratto Amalfi/Castiglione.

Con la presente sono a richiedere come mai dalle ore 12.30 alle 13.30 non vi sono autobus e invece dalle ore 13.30 alle 13.45 ne sono previsti 3? Come mai l’autobus delle 13.45 ieri non è partito e se è un fatto occasionale ovvero….?