Massa Lubrense / Sorrento . Anche Nerano piange Paolo Mercogliano l’ortopedico gentiluomo malore lo ha colto all’improvviso mentre era a casa, intorno all’ora di cena. Un attacco cardiaco fulminante ha strappato all’affetto dei suoi cari, dei tanti amici e colleghi e dei tantissimi pazienti che durante la lunga e prestigiosa carriera ha curato Paolo Mercogliano (nella foto). Medico specializzato in ortopedia e traumatologia, allievo presso la Federico II del professor Mignogna a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta, Paolo Mercogliano lascia a 68 anni un vuoto incolmabile nell’ambiente medico e scientifico. Lunga e prestigiosa, la sua carriera: dopo la laurea ha dedicato la sua intera vita professionale alla chirurgia protesica dell’anca presso il Cto di Napoli e – successivamente – in numerose case di cura del territorio e non solo in Campania.

“Piangiamo la scomparsa improvvisa di uno degli illustri professori di Napoli dice Nanette Di Lorenzo – ,profilo basso ,umile e sempre disponibile . Nerano perde una grande persona ed un dottore di grande spessore come il Dottor Paolo Mercogliano , un chirurgo ortopedico grande professionista e gentiluomo. Nerano tutta si stringe con grande affetto intorno alla famiglia .”

La redazione di Positanonews tutta esprime il cordoglio e la vicinanza alla famiglia per la perdita di questa grande persona.