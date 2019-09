Ancelotti,dispiace- ma pronti a rialzarci .Soltanto un errore pagato a caro prezzo

Mica facile farsene una ragione: un tempo sprecato e un altro dominato, un dominio soffocante, due pali scheggiati, un capolavoro di Olsen ma anche varie ombre che restano lì e oscurano l’espressione di Ancelotti. Tredici gol in quattro partite e nessuno in 90’ terribili, che lasciano il segno nell’umore e inquietano il Napoli, lo spingono a riflettere sul calo di tensione nell’affrontare una di quelle partite che si chiamano sporche e che restano lì, come una macchia che alla quinta giornata già rovina la “mise”.

Ma Ancelotti come se la racconta?

«Partendo dal dispiacere, perché l’abbiamo giocata bene e senza concedere all’avversario alcuna ripartenza, sino a quella che ha deciso il risultato. Siamo stati sorpresi nell’unica circostanza in cui siamo rimasti fermi ed eravamo sbilanciati. Abbiamo colpito due pali, abbiamo avuto una serie di occasioni. Io penso che meritassimo la vittoria ma conosco il calcio e so che può succedere di perdere una gara dominata ed è capitato a noi».

Un errore collettivo, si direbbe.

«Abbiamo sbagliato la linea ma non si può svilire la prestazione, affidandosi solo al risultato. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e che potevamo dare, abbiamo prodotto uno sforzo prolungato, anche nel primo tempo, quando abbiamo avuto meno opportunità».

Le distanze dalle prime si sono così improvvisamente dilatate.

«La classifica piange, verissimo. Ma questo non mi preoccupa per nulla».

Qualcosa avete buttato via.

«Per me è stata una gara ad alta intensita e da parte di entrambe le squadre. Poi è chiaro che la sconfitta fa male e questo può anche deformare, secondo me, l’analisi degli interi novanta minuti. Ma io non mi fermo alla superficie, penso che la squadra ci abbia provato in tutti i modi e che non sia stata sostenuta, negli episodi, dalla sorte. Chanche per passare ne ho contate parecchie».

E per chiudere anche l’espulsione di Koulibaly.

«Non so cosa abbia detto alkl’arbitro ma mi sembra abbastanza paradossale che il rosso e un giallo siano toccati a noi, quando non siamo stati certo i più tosti».

Maksimovic infortunato, rischiate di essere con due centrali domenica.

«Ha preso una botta e verrà valutato subito. Vedremo come sta in questi giorni che ci separano dalla gara con il Brescia».

Come si reagisce in casi del genere?

«Andando al di là della sconfitta e facendo una valutazione obiettiva di quello che è successo nel corso dei novanta minuti. Abbiamo perso come contro la Juventus ma stavolta la prestazione l’abbiamo fatta. Sono gli imprevisti del calcio».

