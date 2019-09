Anacapri. Turista portoghese colto da improvviso malore, il Comune si occupa della figlia minorenne

Anacapri. Mentre si trovava sull’isola a trascorrere una rilassante vacanza in compagnia della figlia minorenne, un turista portoghese è stato colto da un malore improvviso. Dopo essere stato prontamente assistito dal personale medico locale, per l’uomo si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato ricoverato. Nel frattempo la figlia minorenne, rimasta sola sull’isola azzurra, è stata presa in carico dal Comune di Anacapri che ha provveduto a contattare l’Ambasciata portoghese a Roma. Il Comandate della Polizia Municipale locale ha poi accompagnato personalmente la minore al porto per affidarla al personale dell’aliscafo diretto a Sorrento. Da lì è stata accompagnata a Napoli dove ad attenderla ha trovato la madre che ha raggiunto la città campana dal Portogallo.