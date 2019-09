Amalfi e Vietri sul Mare. Samara avvistata anche in Costiera. Continua challenge che sta spaventando tutta la Campania

Quella della Samara Challenge ormai è diventata una storia oltre che virale ripetitiva. Diversi ragazzi si trasformano dal “mostro” protagonista del film “the Ring” per spaventare i cittadini durante la notte.

Samara è arrivata anche in Costiera Amalfitana. Ieri, infatti, è stata avvistata sia ad Amalfi che a Vietri sul Mare.

Lo scherzo, se di scherzo si può parlare, consiste nel vestirsi di bianco, talvolta impugnando un coltello finto (ma sono stati segnalate anche Samare con coltelli veri a serramanico) ed emulare la protagonista del famoso film horror. A vestire i panni di Samara è solitamente una donna che poi di notte va in giro a spaventare i passanti urlando improvvisamente.

É così scattata in tutta Italia la “The Ring mania” che sta provocando piccoli disordini da nord a sud.

Dopo i primi avvistamenti accompagnati dalla paura dei passanti (immaginate di trovare una bambina indemoniata al buio, di notte), adesso che il fenomeno é diventato una vera e propria mania con il nome di “Samara challenge”, la paura ha lasciato il posto alla rabbia con la sventurata Samara di turno che finisce bloccata dai passanti, in qualche caso malmenata, in attesa delle forze dell’ordine.

A Napoli il fenomeno è stato molto diffuso per quasi tutto il mese di Agosto.

La settimana scorsa la Samara Challenge si è spostata a Castellammare e a Gragnano ed ora è arrivata in Costiera Amalfitana.

Loro lo chiamano gioco, noi disordine pubblico, in quanto trovarsi una persona così conciata con un coltello in mano, in piena notte è abbastanza spaventoso.

Gli incidenti che sono stati provocati da questa “presenza” sono stati molti, ma la challenge continua.

Sono ormai tantissime le segnalazioni sui social network che ritraggono le spaventose cosplayer vagare in giro di notte nelle città. Addirittura su Instagram l’hashtag Samara Challenge ha raggiunto 2,5 milioni di interazioni con altrettante foto e video che ritraggono la bambina indemoniata.

In caso di avvistamento, soprattutto se armata di coltello, il consiglio é quello di allertare le forze dell’ordine.