Amalfi. Scompare l’ex sindaco Eugenio Farina

Amalfi. Scompare a 70 anni l’ex sindaco Eugenio Farina sindaco di Amalfi che ha guidato all’inizio degli anni Ottanta quando la Città era governata dal tripartito formato da Dc-Psdi-Pri.

Laureato in Giurisprudenza alla Federico II a Napoli . Funzionario della ex Usl 59 di Salerno Eugenio Farina è stato sempre apprezzato come persona mite e disponibile. Un democristiano mai sopra le righe che proveniva dalla scuola di politica del Gaetano Amendola, per anni segretario particolare di Tambroni poi e Forlani poi.

Ammalato da tempo, Eugenio Farina (sopra in una foto d’epoca durante la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Amalfi a Jole Mazzoleni il 7 maggio 1982, nella foto del collega Mario Amodio del Mattino su Amalfinotizie ), dopo il disgregamento della Dc, aveva preferito ritirarsi a vita privata dedicandosi alla famiglia e ai nipotini senza però mai perdere d’occhio gli eventi locali e nazionali.

Condoglianze dalla redazione di Positanonews alle famiglie Farina e Maldacea , alla moglie e ai figli Idolo e Maria