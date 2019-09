Amalfi, oggi prende servizio il nuovo comandante dei Carabinieri: tanti auguri ad Umberto D’Angelantonio!

Prende servizio quest’oggi il nuovo Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi, il Capitano Umberto D’Angelantonio. Un curriculum d’eccezione per il giovanissimo e valoroso neo Comandante. Nato a Bologna il 2 febbraio del 1989, D’Angelantonio ha vissuto ad Argenta, in provincia di Ferrara, fino al 2005 anno in cui ha fatto accesso alla Scuola Navale Militare “Francesco Morosini”.

Dal 2008 ha frequentato il 191^ corso “Fede” dell’Accademia Militare di Modena terminata con laurea magistrale in giurisprudenza; nel 2014, al termine del percorso formativo, è stato assegnato all’ Ottavo Reggimento Carabinieri “Lazio” con l’incarico di Comandante di Plotone; nel 2015 ha lavorato in Puglia come Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trani (BT), mentre dal 2017 fino al trasferimento ad Amalfi ha ricoperto l’incarico di Comandante di una sezione del Nucleo Investigativo di Foggia, zona ad alta densità mafiosa.

Tantissimi auguri per questo ennesimo grande traguardo!