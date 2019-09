Anteprima . Amalfi. Incendio tra Vettica e Tovere. A punta San felice(Tovere) l’ idrante c’è ma il serbatoio è chiuso e l’ idrante non può essere attivato. L’incendio è visibile per i tanti che ritornano da lavoro per Agerola dalla Costiera amalfitana ed è preoccupante. Sul posto eroici gli uomini della Millennium di Amalfi , è accorso anche il sindaco Daniele Milano.

La situazione poi è stata messa sotto controllo, grazie al lavoro dei volontari. L’incendio si è sviluppato al di sopra dell’hotel Doria, al confine con Conca dei Marini, in pratica nella zona dove spesso si sviluppano incendi.

Ringraziamo Michele Pappacoda e la Millennium di Amalfi