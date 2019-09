Grande folla per il “Capodanno Bizantino” ad Amalfi, per il tradizionale rito di investimento del Magister della Civiltà Amalfitana, che ha visto la nomina dell’architetto Hidenobu Jinnai. Il Magister è stato rivestito della carica, al culmine del sontuoso corteo storico con oltre 100 figuranti, che segue il rito d’incoronazione dei Duchi di Amalfi.

Il titolo di “Magister di Civiltà Amalfitana” è come da tradizione associato ad un personaggio storico che si è distinto nella società medioevale dell’Antica Repubblica Marinara. Per l’anno 2019 ricorda il nome dell’arcivescovo Lorenzo di Amalfi che fu maestro di scienze a Ildebrando di Soana, futuro papa Gregorio VII.

La rievocazione dell’importante pagina di storia amalfitana che proprio il 1° settembre, giorno nel quale entravano in carica i comites cioè i capi della repubblica marinara di Amalfi nella sua fase aristocratica, vedeva l’inizio dell’anno fiscale e giuridico nei territori dell’impero d’Oriente. Una prassi in voga dall’839, anno di nascita della repubblica autonoma, alla prima parte del X secolo, per poi essere ripresa con l’istituto dell’elezione annuale dei rappresentanti delle Università della Costa d’Amalfi nel 1266, in epoca angioina, e proseguire fino ai Borbone.

Il corteo è stato aperto dagli “Sbandieratori Città de la Cava” che si sono esibiti in Piazza Duomo contestualmente alla partenza del Corteo Storico di Amalfi che da Piazza Spirito Santo raggiungerà la vicina Atrani, dove nella Chiesa di San Salvatore de’ Birecto è prevista la cerimonia d’investitura del Magister.

Dunque una nomina che rende omaggio all’opera meritoria dell’architetto, che per primo ha studiato in maniera sistematica la composizione e la storia urbanistica della città di Amalfi al di fuori dei suoi monumenti più importanti. Una cerimonia che cementerà ancor di più i legami tra Amalfi e il Giappone – da anni interessati da intensi e proficui scambi interculturali – resa ancora più importante e solenne dalla presenza per l’occasione dell’Ambasciatore giapponese in Italia, Keiichi Katakami.