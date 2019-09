Amalfi, addio a Vincenzo Torre: funerali domani a Minori

Un’altra bruttissima notizia sconvolge la Costiera Amalfitana. Se n’è andato, infatti, Vincenzo Torre. Difatti, sono stati i centinaia di messaggi apparsi sulla sua bacheca Facebook a far diffondere la notizia che nessuno voleva sapere. Vincenzo, 42 anni, era malato da tempo e combatteva contro un brutto male che purtroppo ha avuto la meglio.

Vincenzo era una persona molto stimata nella sua città natale, Amalfi, e a Minori, dove viveva diversi anni. Un giovane acqua e sapone, simpatico, gentile e sempre disponibile con il prossimo. Era impiegato presso l’Hotel Belmond Caruso di Ravello, dove il suo lavoro veniva apprezzato in maniera particolare.

Frequentatore assiduo del centro di Solidarietà Monsignor Marini, Vincenzo era fortemente ancora legato ad Amalfi, doveva aveva ancora molti affetti. Una perdita davvero sconvolgente, non solo per la giovane età, ma perché si parla di una persona come poche, stimata da tutti e lo testimoniano le centinaia di messaggi arrivati sulla sua bacheca Facebook: “Difficile crederlo e ancora di più accettarlo. Rresterai sempre nel cuore di tutti”, si legge, “Non posso crederci Vincenzo che brutto scherzo che ci hai fatto riposa in pace” e ancora “Non mi aspettavo una notizia di questo genere! Non ci credo Vincenzo che ci hai lasciato eri una persona umile e generosa amico mio amico di tutti quelli che ti conoscevano che scherzo hai fatto? Non ho parole sinceramente sono lontano e sentire questa notizia mi ha spezzato il cuore io non ti dico addio, solo un bel viaggio ciao amico mio ti ricorderò sempre con il sorriso”.

La salma di Vincenzo arriverà nel pomeriggio nella chiesa di Santa Lucia a Minori e domani in mattinata sono previsti i funerali nella basilica di Santa Trofimena.

Positanonews non può fare altro che stringersi attorno al dolore dei familiari. Addio caro Vincenzo