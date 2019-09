Allerta Meteo in Campania. La situazione ad Amalfi, Ravello, Positano, Capri e Sorrento. Per le località della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina le preoccupazioni , almeno per oggi primo settembre, non sembrano fondate. A quello che ci dicono dal molo di Positano la pioggia sarà poca e le vie del mare senza problemi, anche perchè i collegamenti, parliamo dell’ara di Salerno e Napoli, sono messi in difficoltà solo dal mare mosso e , al momento, non ci sono rischi del genere. Atrani si sono premuniti di pulire il rivo Dragone da Scala, mentre per la viabilità il pericolo c’è anche con una pioggerella.

ALLERTA METEO

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di colore Giallo, con conseguente criticità idrogeologica per temporali, a partire dalle 14 di oggi.

Sull’intero territorio regionale si prevedono “Locali rovesci o temporali, puntualmente di moderata intensità” nonché possibili raffiche di vento nel corso dei temporali.

Le precipitazioni sono caratterizzate da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione: tale condizione potrebbe determinare un impatto al suolo con rischi legati a possibili allagamenti, ruscellamenti, fenomeni di rigurgito delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si segnalano altresì possibili grandinate, fulmini, caduta di rami o alberi e danni alle strutture provvisorie legate alle raffiche di vento. L’allerta resta in vigore fino alle 22 di oggi.

VIABILITA’

Al momento nessun problema alla galleria di Seiano di Vico Equense o a Castellammare di Stabia per lo svincolo dell’A3, come pure sulla S.S. 163, a causa del tempo incerto poche auto in giro. Se piove rischi di incidenti su tutta la Statale Amalfitana 163, Via Raffaele Bosco, Agerola e Valico di Chiunzi.

Vi terremo informati in tempo reale 3381830438 whatsapp per mandare notizie.

direttore@positanonews.it

Grazie Gigione Maresca per la foto