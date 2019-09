Questa è la strada abbandonata in Via Alberi, tra Vico Equense e Meta. La strada, ormai inagibile, provoca non pochi problemi ai cittadini residenti in queste zone, dato che da Alberi prosegue in direzione Camaldoli. Non solo è difficoltosa da percorrere a causa della forte pendenza ma, come se non bastasse, è priva di asfalto chissà da quanti anni, o meglio, decenni.

di 6 Galleria fotografica Alberi, la strada abbandonata: gli abitanti in difficoltà