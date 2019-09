Al “Picchi” arriva la Salernitana, Breda attacca Ventura

Salernitana e Chievo. Due visitors illustri nelle prossime due gare interne del Livorno. «Fare punti, continuare a salire in classifica». E’ l’ordine tassativo di Roberto Breda. Ma per segnare e vincere occorre un bomber, un goleador, uno capace di metterla dentro di piede e di testa. Il Livorno possiede tre attaccanti sui quali punta molto, spera che uno di questo terzetto mantenga il posto fisso perchè ha cominciato a scuotere la rete avversaria. Mazzeo, Raicevic, Braken, sono chiamati in causa. Contro una corazzata come la Salernitana comandata da un esperto e “vecio” marinaio come Giampiero Ventura quale sarà la scelta che farà Roberto Breda?

SCELTE. Le indicazioni portano verso l’olandese Braken verso il quale il “maghetto” trevigiano aveva avuto parole di elogio quando si presentò a Livorno. «La società mi ha fatto questo nome, abbiamo visto diverse prestazioni e cosi è stato deciso di acquistarlo. Le sue caratteristiche sono quelle di una prima punta, dotato di una buona struttura fisica, è capace di attaccare bene l’area di rigore avversaria e si fa pericoloso sui cross sia da sinistra che da destra. E’ fisicamente molto forte e riesce a muoversi con una certa sicurezza negli ultimi metri». Braken dovrebbe essere preferito nei confronti dei suoi compagni di reparto. Finora è stato utilizzato part time e, quindi, non ha potuto esprimere il suo valore. E lui, il panzer olandese, è venuto a Livorno con grande entusiasmo convinto di poter dare il suo apporto alla causa e, magari, seguire le orme di CL99. “Un attaccante con le mie caratteristiche deve cercare sempre di trovare la porta, sfruttare le palle vaganti, arrivare prima degli avversari sui vari cross. Appena la società mi ha contattato ho subito chiesto delle informazioni, ho letto la sua storia e le sue ambizioni, cosi ho deciso di accettare. Sapevo, quindi, di venire in una società seria, che cercava di disputare un buon campionato e dare delle soddisfazioni ai suoi tifosi». UNO TOSTO. Un tipo tosto e carico fin dal primo giorno: «Sono molto motivato per questa nuova avventura italiana. Il derby con il Pisa? Ho saputo che questa è la partita più importante del campionato e posso dire di essere abituato a questo tipo di sfide, Sicuramente mi farò trovare pronto. I miei modelli sono Van Persie e Ibrahimovic. In Italia ho sempre avuto tanta ammirazione per Del Piero». Il tulipano è pronto per il grande lancio. Domenica sera contro una “grande” del campionato come la Salernitana dovrà comandare l’attacco amaranto e avere una serie di possibilità per mettere in mostra le sue qualità, amalgamarsi sempre di più con Marras, Marsura, Stoian e, magari, fare persino coppia con Raicevic o Mazzeo. E sarebbe un tandem interessante. NUOVO TORNEO. Il “nuovo” campionato del “nuovo” Livorno è partito con il successo contro il Pordenone, è proseguito con il pareggio di Cosenza quando ormai la vittoria sembrava in cassaforte, dovrà proseguire con lo stesso spirito agonistico, il gioco del collettivo, l’impostazione tattica, ma dovrà avere lassù il panzerone olandese per fare saltare la santa barbara di Ventura. Oggi Breda durante la conferenza stampa farà il punto della situazione. Ma come sempre manterrà lo schieramento top secret. Intanto la Lega ha stabilito che Livorno-Pisa si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18.

Fonte:corrieredellosport