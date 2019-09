Ageroland ll docu-film di Agerola finalmente nelle case degli appassionati di letteratura e di cinema

Il doco-film che parla della cittadina della “Alta Costiera Amalfitana” dopo anni finalmente arriverà nelle case di appassionati di letteratura e di cinema.

Girato nel 2011, Ageroland ha avuto un grande successo, grazie soprattutto al lavoro di Carlotta Cerquetti e di Sabato Cuomo.

Un affresco della comunità locale di Agerola, paese in provincia di Napoli nascosto sopra i monti della costiera amalfitana, raccontato attraverso la figura di Sabato Cuomo, fine pensatore, tenace fumatore, ironico osservatore dell’animo umano. E proprietario di una tabaccheria vicino alla piazza principale, dove passa quotidianamente la gente del paese: chi compra giornali o sigarette, chi tenta la fortuna al lotto, chi si siede per due chiacchiere, chi per acquistare un quaderno…

“‘Ageroland’ è un’opera fuori dagli schemi in tutto. È stato un film, pluripremiato per la potenza, innanzitutto, della sua semplicità. E solo ora è diventato un libro, rovesciando, già in questo, gli standard. Attraverso la scrittura, quella semplicità e potenza escono rafforzate, e il lettore verrà irresistibilmente sedotto a visitare i luoghi che qui vedrà e ascolterà. Li vedrà attraverso il docufilm di Carlotta Cerquetti, proposto in versione integrale, e li ascolterà grazie ai nove autori che Sabato Cuomo – protagonista del film – ha riunito per raccontarli. Questa terra straordinaria, sintesi continua di opposti, rivive tutta in ognuno dei nove racconti con la sua umanità, i suoi segreti, la fugacità e l’eternità delle sue emozioni, sospesa come è da sempre, e sempre sarà, fra terra e mare, fra passato e presente, fra verità e immaginazione.” (Flavio Pagano).

TRAMA

Agerola: un paese nascosto sopra i monti che sovrastano la costiera amalfitana. Sabato Cuomo: un tabaccaio filosofo, osservatore del quotidiano ed esploratore dell’animo umano. Nel negozio di Sabato transitano le vite degli uomini. Sarà lui ad introdurci i personaggi che man mano conosceremo: Marilena la postina, Stefano il creatore di moda, Lello il cantante neomelodico, Marinella l’ex calciatrice, Geremia il pensionato, Angelo il tassista, Nick l’emigrato e altri. Ageroland è il ritratto di un paese e dei suoi personaggi, vite semplici ma mai ordinarie.