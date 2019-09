Agerola, un ferito sul sentiero degli Dei: avvistata eliambulanza – ANTEPRIMA

Agerola. Avvistata pochi minuti fa un’eliambulanza del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) sul Sentiero degli Dei. Ancora non abbiamo informazioni precise, visto che si tratta di una notizia freschissima che vi riportiamo così come ci è pervenuta, ma pare che vi sia un ferito. Non siamo ancora a conoscenza della gravità della situazione, fatto sta che è intervenuto l’elisoccorso, l’attività di soccorso effettuata mediante l’impiego di elicotteri dedicati.

Soltanto con questa tipologia di intervento è possibile portare soccorso a persone in pericolo di vita, in ambienti montani e particolari come il Sentiero degli Dei. Fondamentale il fatto che si riesce ad ospedalizzare la vittima nella struttura ospedaliera più idonea, anche se questa è distante dal luogo dell’evento.

Ancora una volta, quindi, un ferito sul Sentiero che ogni anno, purtroppo, “miete” spesso feriti, alle volte anche vittime. Ogni anno, infatti, migliaia e migliaia di turisti da tutto il mondo decidono di intraprendere il tragitto unico al mondo che tocca i comuni di Agerola, Praiano e Positano, e dal quale è possibile ammirare una vista fantastica. E ogni anno, come noi di Positanonews ci troviamo a dover documentare, purtroppo dobbiamo parlare di feriti: ciò a causa del fatto che troppe persone intraprendono il Sentiero senza i dovuti accorgimenti. Non una sola volta, il sentiero è stato persino fatale…

Ricordiamo che il percorso in questione è un percorso che non è adatto a tutti. Troppo spesso, purtroppo, ci troviamo a dover parlare di turisti o escursionisti in generale che rimangono feriti e necessitano di soccorsi; soccorsi che non sono per nulla agevoli per i sanitari, in quanto si tratta di zone selvatiche e poco pratiche