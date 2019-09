Agerola sogna la realizzazione di una nuova scuola alberghiera ed il sindaco invia una richiesta alla Città Metropolitana

Agerola. Il sindaco Luca Mascolo ha inviato una richiesta alla città Metropolitana per poter realizzare una scuola alberghiera al fine di incentivare l’offerta turistica grazie alla formazione di nuovi professionisti nel settore. Il primo cittadino spiega che «l’obiettivo è quello di recuperare le grandi tradizioni gastronomiche agerolesi e reinterpretarle in chiave moderna. Rafforzare l’offerta formativa in un territorio vuol dire piantare un potente seme che, germogliando, renderà ancora più rigogliosa la pianta della conoscenza». Agerola vuole fare dell’enogastronomia e della sentieristica ed è per questo che si rende necessaria la costruzione di un istituto alberghiero dotato di spazi e laboratori adeguati. Attualmente ad Agerola è presente una sede distaccata dell’istituto “Raffaele Viviani” dove si preparano al mondo del lavoro i nuovi cuochi ma non basta a soddisfare le esigenze di un paese che diventa sempre più meta di turisti. E’ per questo che il sindaco e la sua amministrazione sognano una nuova scuola da integrare con l’Università della cucina mediterranea, sorta nei locali dell’ex Colonia Montana di San Lazzaro.