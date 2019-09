Agerola, l’ex Colonia Montana diventa università del gusto

Questo pomeriggio la Colonia Montana brulicava di vita. Di speranza. Segni tangibili di un futuro sul quale in pochi avrebbero scommesso e che invece è diventato presente grazie alla caparbietà di chi in quella struttura abbandonata al degrado e fatiscente, ha intravisto invece il volano per lo sviluppo del territorio.

Il Presidente dell’Università telematica Pegaso Danilo Iervolino ha presentato agli Ecp provenienti da varie parti d’Italia le attività didattiche del Campus Principe di Napoli, la scuola di alta specializzazione nel settore dell’enogastronomia che sorge in uno dei luoghi più belli di Agerola. Un luogo rinato a nuova vita e pronto a inebriare con la sua magia coloro che tra queste mura inseguiranno la propria realizzazione.

Il sindaco Luca Mascolo ha inaugurato i nuovi locali e si ritiene molto soddisfatto della rinascita di questo posto. “Le grandi sfide si affrontano con coraggio e determinazione e la trasformazione del nostro territorio, avviato già anni fa, è passata per piccoli passi ed anche per grandi sogni. Credere nella ristrutturazione della colonia Montana è stato un grande sogno, ripagato al meglio però”. – queste le parole del sindaco Mascolo.

Un sogno rincorso senza soste si è realizzato e consentirà a tanti giovani di fare altrettanto. Questa è l’Agerola capace di proiettare la migliore immagine di sé in tutto il mondo.