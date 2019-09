Agerola. Il giovane Luca Fusco nuovo talento della Digital Empire Record

Luca fusco, in arte Humbl3, é un giovane pieno di genio e capacità proveniente da Agerola. Agerola, una delle perle della Costiera Amalfitana, ha sfornato un nuovo talento musicale.

Il DJ ventunenne è stato infatti riconosciuto e apprezzato dalla affermata casa discografica Digital Empire Record, che da anni fiuta giovani artisti emergenti del panorama musicale moderno, facendoli crescere professionalmente e offrendo loro visibilità internazionale.

“All in my head” é il singolo del genere Future House con cui Humbl3 è stato presentato alla platea di appassionati di EDM, acronimo di Electronic Dance Music.

Il suo disco verrà ascoltato e ballato il 30 settembre 2019, su Spotify e tutti i digital store.