Aeroporto, Gesac-Costa d’Amalfi: fissate le “nozze” Convocata l’assemblea dei soci: a novembre la fusione per incorporazione della società

SALERNO – Due anni. È questo il termine ultimo, dettato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, per far decollare definitivamente la rete aeroportuale regionale. Che, a questo punto, potrà essere in piena attività nell’estate del 2021. Settecento trenta giorni necessari per il restyling del “Costa d’Amalfi” e l’allungamento della pista. «È un’operazione – spiega De Luca – di utilità reciproca: Capodichino non ha più la possibilità di espandersi, perché è in pieno centro urbano. L’aeroporto di Salerno è rimasto fermo al palo anche per errori e limiti amministrativi. Sotto la direzione di Gesac possiamo realizzare un sistema di grande rilievo, e aumentare di 6 milioni di unità il numero di viaggiatori nella nostra regione. È una grande operazione, siamo molto fiduciosi».

Gaetano de Stefano