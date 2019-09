Accadde oggi 30 settembre

416 – L’imperatore Teodosio II rientra a Costantinopoli da Eraclea, scortato dal praefectus urbi Urso

489 – Battaglia di Verona tra l’esercito del Re d’Italia Odoacre e gli invasori Ostrogoti capeggiati da Teodorico il Grande, che riportano una netta vittoria

1190 – Durante il suo soggiorno nel Regno di Sicilia, a causa delle diatribe con il re Tancredi, Riccardo Cuor di Leone fa occupare Bagnara Calabra

1382 – Trieste, con l’accettazione della dedizione, passa ai domini asburgici

1399 – Enrico IV viene proclamato re d’Inghilterra

1420 – Papa Martino V entra in Vaticano

1439 – I Turchi arrivano nel friulano

1453 – Papa Niccolò V emette una bolla per indire una crociata

1499 – I Turchi arrivano fino a Casarsa, vicino a Udine

1513 – Il fianco ovest del monte Crenone collassa, investendo e devastando il fondo valle nella regione a nord di Biasca all’imboccatura della valle di Blenio

1520 – Solimano, figlio di Selim I, diventa sultano dell’Impero Ottomano.

1580 – Il corsaro Francis Drake viene creato cavaliere (sir) dalla regina Elisabetta I Tudor

1681 – Re Luigi XIV di Francia annette Strasburgo, città importante per il controllo del passaggio sul Reno, e Casale Monferrato, togliendola al Duca di Mantova

1744 – La Battaglia di Madonna dell’Olmo (nota anche come Battaglia di Cuneo) vede un’importante vittoria degli eserciti di Francia e Spagna contro il Regno di Sardegna nella Guerra di successione austriaca

1791 – In un piccolo teatro di Vienna, il Theater auf der Wieden, viene rappresentata in prima assoluta l’opera Il flauto magico, di Wolfgang Amadeus Mozart. Nei ruoli di Papageno e della Regina della Notte si esibiscono rispettivamente Emanuel Schikaneder (anche librettista) ed il soprano Josepha Hofer

1867 – Gli Stati Uniti prendono il controllo dell’Atollo di Midway

1874 – L’arcipelago delle Fiji diventa una colonia della Corona britannica

1880 – Quinta enciclica Grande Munus di Papa Leone XIII

1882 – La prima centrale idroelettrica entra in servizio sul fiume Fox ad Appleton (Wisconsin)

1884 – Inaugurazione del palazzo del Governo di San Marino, oratore della cerimonia Giosuè Carducci

1888 – Jack lo Squartatore uccide la sua terza e la sua quarta vittima, rispettivamente Elizabeth Stride e Catherine Eddowes

1889 – L’incidente ferroviario di Pianerottolo d’Ariano provoca 2 morti e 7 feriti gravi

1895 – Il Madagascar diventa un protettorato francese

1902 – Giuseppe Zanardelli promette aiuto alla Basilicata

1917 – Viene promulgata la prima Costituzione russa

1935 – Inaugurazione della Diga Hoover

Prima radiotrasmissione di “Le avventure di Dick Tracy”

1938 – Conferenza di Monaco

1941 – Inizia l’operazione Tifone, pianificata dai tedeschi per la conquista di Mosca

1943 – Quattro giornate di Napoli

1944 – L’esercito nazionale di liberazione jugoslavo, al comando di Tito, libera Belgrado

Battaglia di Angaur, Guerra del Pacifico (1941-1945)

1946 – Si conclude il blocco dei licenziamenti

1947 – Prima trasmissione televisiva delle World Series, tra New York Yankees e Brooklyn Dodgers

1949 – Fine del Ponte aereo per Berlino

1954 – Viene ordinato il sottomarino USS Nautilus, primo vascello mosso da un reattore nucleare

Viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale

1957 – San Marino: colpo di Stato del Partito Socialista Indipendente Sammarinese: viene insediato a Rovereta, presso il confine con l’Italia, un governo provvisorio

Viene firmato l’A.D.R., acronimo di European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra

1962 – César Chávez fonda la United Farm Workers

1964 – Hanako Tsugaru sposa il Principe Hitachi acquisisce il titolo di Principessa Hitachi

1965 – Rivolte in Indonesia, assassinati 5 generali

1966 – Il Botswana dichiara l’indipendenza e adotta la sua nuova bandiera

1967 – Debutto di BBC Radio 1; le altre radio nazionali della BBC adottano una numerazione

1980 – Le specifiche dell’Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox assieme a Intel E Digital Equipment Corporation

1982 – Debutta negli USA la popolare serie televisiva Cheers

Arriva in Europa il Financial Future

1989 – La Confederazione tra Senegal e Gambia denominata Senegambia viene sciolta

1991 – Il Presidente Haitiano Jean-Bertrand Aristide viene costretto alle dimissioni

Referendum popolare clandestino in Kosovo

Kangerlussuaq (città) piccolo villaggio della Groenlandia ritorna sotto autorità danese, dal 1951 in piena Guerra Fredda era sotto amministrazione statunitense. Gli Stati Uniti vi avevano costruito una base

Kin Endate, astronomo giapponese, scopre l’asteroide 6020 Miyamoto

1996 – Il satellite International Ultraviolet Explorer, lanciato il 26 gennaio 1978, viene disattivato dopo aver osservato 80.000 spettri nella regione ultravioletta

1999 – Incidente nucleare in Giappone, nel centro di ricondizionamento dell’uranio di Tokaimura, a nord-est di Tokyo

2002 – Primo trapianto di fegato in Italia su paziente di 49 anni sieropositivo

A Bruxelles l’Italia ottiene la moratoria fino al 2003 della sperimentazione sugli embrioni umani

2003 – Viene siglato l’accordo per l’acquisto da parte di Air France di KLM

2004 – Il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera all’accettazione del Protocollo di Kyoto, in base al quale gli stati devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%

2005 – Vengono pubblicate le caricature di Maometto sul quotidiano danese Jyllands-Posten

2009 – L’isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7,6 gradi sulla scala Richter, oltre 1100 le vittime

2010 – Rivolta della polizia in Ecuador con possibile colpo di Stato

2016 – La sonda Rosetta atterra con successo.