Accadde oggi 30 settembre. Le Quattro Giornate di Napoli

Le Quattro giornate di Napoli (27-30 settembre 1943) furono un episodio storico di insurrezione popolare avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale tramite il quale, i civili, con l’apporto di militari fedeli al cosiddetto Regno del Sud, riuscirono a liberare la città partenopea dall’occupazione delle forze armate tedesche.

L’avvenimento, che valse alla città di Napoli il conferimento della medaglia d’oro al valor militare, consentì alle forze alleate di trovare al loro arrivo, il 1º ottobre 1943, una città già libera dall’occupazione nazista, grazie al coraggio e all’eroismo dei suoi abitanti ormai esasperati ed allo stremo per i lunghi anni di guerra. Napoli fu la prima,

tra le grandi città europee, ad insorgere con successo contro l’occupazione nazista.

Antefatto storico

Le macerie dei bombardamenti del 1943

Per tutto il primo quadriennio di guerra 1940-1943, Napoli

fu sottoposta a durissimi bombardamenti da parte delle

forze alleate, che causarono ingenti perdite in termini di vite

umane anche tra la popolazione civile. Si calcola che oltre

25.000 furono le vittime di questi attacchi indiscriminati

alla città, per non menzionare i danni ingentissimi al

patrimonio artistico e culturale (il 4 dicembre 1942 fu

semi-distrutta la Basilica di Santa Chiara, mentre solo nel

bombardamento del 4 agosto 1943 perirono oltre 3.000

persone; circa 600 morti e 3.000 feriti si ebbero invece per

lo scoppio della nave Caterina Costa nel porto, il 28 marzo

1943)[3][4].

Con l’avanzata degli alleati nell’Italia meridionale, gli esponenti dell’antifascismo partenopeo (tra cui Fausto Nicolini

e Adolfo Omodeo), iniziarono a stabilire più stretti contatti con i comandi alleati richiedendo la liberazione della

città.

A partire dall’8 settembre 1943, giorno dell’entrata in vigore dell’Armistizio di Cassibile con la lettura alla radio da

parte del Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio del suo famoso “proclama”, le forze armate italiane, come in tutto il

paese, a causa della mancanza di ordini dei comandi militari si trovarono allo sbando anche a Napoli.

In città la situazione, già difficile per i bombardamenti subiti e per lo squilibrio delle forze in campo (oltre 20.000

tedeschi a fronte di soli 5.000 italiani, in tutta la Campania), ben presto divenne caotica per la diserzione di molti alti

ufficiali, incapaci di assumere iniziative se non addirittura conniventi con i nazisti, cui seguì lo sbando delle truppe,

incapaci a loro volta di difendere la popolazione civile dalle angherie tedesche.

In particolare ci fu la fuga, in abiti borghesi, dei Generali Riccardo Pentimalli e Ettore Del Tetto, cui era affidata la

responsabilità militare della provincia di Napoli. Gli ultimi atti di Ettore Del Tetto furono proprio la consegna della

città all’esercito tedesco e la stesura di un manifesto che, vietando gli assembramenti, autorizzava i militi a sparare

Quattro giornate di Napoli 3

sulla folla in caso di inadempienza.

Sporadici ma cruenti tentativi di resistenza si ebbero tuttavia alla Caserma Zanzur, alla Caserma dei Carabinieri

Pastrengo ed al 21º Centro di Avvistamento di Castel dell’Ovo.

La città in fermento

Proclama del comando tedesco

Sin dai giorni immediatamente seguenti l’Armistizio di Cassibile,

in città si andarono intensificando gli episodi di intolleranza e di

resistenza verso l’occupante nazista e le azioni armate, più o meno

organizzate, fecero seguito alle manifestazioni studentesche del 1

settembre 1943 in piazza del Plebiscito ed alle prime assemblee

nel Liceo Classico Sannazaro al Vomero.

Il 9 settembre verso le ore 16, in via Foria soldati e agenti di

pubblica sicurezza catturarono una ventina di soldati tedeschi a

bordo di autoblindo. Nazisti e autoblindo saranno liberati più tardi,

per ordine del comando militare italiano. Gli agenti di pubblica

sicurezza verranno addirittura legati alle colonne della caserma

Bianchini per punizione.

Il 9 settembre 1943 alcuni cittadini si scontrarono con le truppe

tedesche al Palazzo dei Telefoni, mettendole in fuga, e in via Santa

Brigida. Quest’ultimo episodio vide coinvolto un carabiniere che

fu costretto a sparare per difendere un negozio dal tentato

saccheggio da parte di alcuni soldati.

Il 10 settembre 1943, tra piazza del Plebiscito e i giardini

sottostanti, avvenne il primo scontro cruento, con i napoletani che

riuscirono ad impedire il transito di alcuni automezzi tedeschi; nei combattimenti morirono 3 marinai e 3 soldati

tedeschi. Gli occupanti ottennero la liberazione di alcuni uomini fatti prigionieri dagli insorti anche grazie

all’ingiunzione di un ufficiale italiano che intimò ai suoi compatrioti la riconsegna degli ostaggi e di tutte le armi. La

rappresaglia per gli scontri di piazza del Plebiscito non tardò ad arrivare: i nazisti, infatti, appiccarono un incendio

alla Biblioteca Nazionale ed aprirono il fuoco sulla folla intervenuta.

Il 12 settembre 1943 furono uccisi decine di militari per le strade della città, mentre circa 4.000 persone tra militari e

civili furono deportate per il “lavoro obbligatorio”.

Lo stato d’assedio

Lo stesso giorno, il colonnello Walter Schöll, assunto il comando delle forze armate occupanti in città, (con il

documento qui allegato in foto) proclamò il coprifuoco e dichiarò lo stato d’assedio con l’ordine di passare per le

armi tutti coloro che si fossero resi responsabili di azioni ostili alle truppe tedesche, in ragione di cento napoletani

per ogni tedesco eventualmente ucciso.

Seguì altro proclama, apparso sui muri della città, la mattina di lunedì 13 settembre:

Quattro giornate di Napoli 4

« 1. Con provvedimento immediato ho assunto da oggi il Comando assoluto con pieni poteri della città di Napoli e dintorni.

2. Ogni singolo cittadino che si comporta calmo e disciplinato avrà la mia protezione. Chiunque però agisca apertamente o

subdolamente contro le forze armate germaniche sarà passato per le armi. Inoltre il luogo del fatto e i dintorni immediati del

nascondiglio dell’autore verranno distrutti e ridotti a rovine. Ogni soldato germanico ferito o trucidato verrà rivendicato

cento volte.

3. Ordino il coprifuoco dalle ore 20 alle ore 6. Solo in caso di allarme si potrà fare uso della strada per recarsi al ricovero

vicino.

4. Esiste lo stato d’assedio.

5. Entro 24 ore dovranno essere consegnate tutte le armi e munizioni di qualsiasi genere, ivi compresi i fucili da caccia, le

granate a mano, ecc. Chiunque, trascorso tale termine, verrà trovato in possesso di un’arma, verrà immediatamente passato

per le armi. La consegna delle armi e munizioni si effettuerà alle ronde militari germaniche.

6. Cittadini mantenetevi calmi e siate ragionevoli. Questi ordini e le già eseguite rappresaglie si rendono necessarie perché

un gran numero di soldati e ufficiali germanici che non facevano altro che adempiere ai propri doveri furono vilmente

assassinati o gravemente feriti, anzi in alcuni casi i feriti anche vilipesi e maltrattati in modo indegno da parte di un popolo

civile.

Napoli, 12 settembre 1943 firmato Schöll Colonnello »

Lapide all’ingresso del Palazzo della Borsa che ricorda l’uccisione di

4 marinai e finanzieri, il 12 settembre 43, ad opera di soldati tedeschi

Dopo la fucilazione di 8 prigionieri di guerra avvenuta

in via Cesario Console e gli spari di un carro armato

contro gli studenti (che stavano iniziando a riunirsi

nella vicina Università[5]) e contro alcuni marinai e

finanzieri italiani davanti al palazzo della Borsa[6], vi fu

un episodio che scosse particolarmente il sentimento

popolare: sulle scale della sede centrale dell’Università

avvenne l’esecuzione di un giovane marinaio, cui

migliaia di cittadini furono costretti ad assistere dalle

truppe tedesche che a forza li condussero sul Rettifilo,

la strada antistante il luogo della fucilazione.

500 persone, lo stesso giorno furono parimenti condotte

con la forza a Teverola, nel Casertano, e costrette ad

assistere alla fucilazione di 14 carabinieri, “rei” di aver

resistito con le armi prima di arrendersi all’occupante nazista.

Quattro giornate di Napoli 5

Le premesse dell’insurrezione

Uno «scugnizzo» armato

Ormai la rabbia e l’esasperazione dei napoletani, in seguito alle esecuzioni

indiscriminate, ai saccheggi, ai rastrellamenti della popolazione civile, alla

miseria e alle distruzioni della guerra che mettevano in ginocchio la città

intera, stava montando spontanea, priva di un fattore esterno organizzativo

che non fosse altro che il desiderio di liberarsi dell’invasore tedesco.

Si cominciò a pensare all’approvvigionamento delle armi: il 22 settembre

gli abitanti del Vomero riuscirono ad impadronirsi di quelle che erano

appartenute alla 107ª Batteria; il 25 settembre 250 moschetti furono

prelevati da una scuola; il 27 settembre caddero nelle mani degli insorti

alcuni depositi di armi e munizioni.