A3 Napoli-Pompei-Salerno, chiusura del tratto Cava – Salerno fino all’11 novembre

Autostrade Meridionali comunica che sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per programmati lavori del piano di interventi obbligatori (previsti ai sensi del D.lgs 264/06) finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Castello”, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava De’ Tirreni, verso Napoli.

Orari e percorsi alternativi

Al fine di agevolare le esigenze di circolazione, i lavori verranno eseguiti esclusivamente in orario notturno, nelle notti comprese tra lunedì 23 settembre e lunedì 11 novembre, con orario 22:00-6:00.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla A3 alla stazione autostradale di Cava De’ Tirreni, per proseguire in direzione di Napoli.