Costa d’Amalfi, riparte la scuola calcio. Nuovo staff tecnico al servizio dei ragazzi

Secondo allenamento per il gruppo dei 2009, allenati da mister Proto e mister Mammato. Da quest’anno, peró, entra a far parte della scuderia dei giovani allenatori del Costa d’Amalfi, creata e voluta fortemente dal direttore della Scuola Calcio, mister Proto, un ex calciatore biancazzurro che ha scritto pagine importanti della storia della squadra costiera.

Stiamo parlando di Raffaele Di Paolo, che dal 2011 al 2016 ha contribuito alla scalata dalla Seconda Categoria alla Promozione, vivendo la nascita del Costa d’Amalfi nel 2012.

Da quest’anno entra a far parte dello staff tecnico e sarà da supporto a Mister Proto ed a disposizione dei piccoli campioncini, insieme anche a mister Ragone, che preparerà i portieri, coadiuvato da mister Lucibello.

Uno staff davvero di livello per i ragazzi e per tutta la scuola calcio, che si va ad aggiungere ai tanti tecnici che già da anni stanno facendo crescere tutto il Settore Giovanile.