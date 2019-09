100 anni fa nasceva Fausto Coppi, il Campionissimo. La sua impresa ad Agerola

Agerola, Costiera amalfitana . 100 anni fa nasceva Fausto Coppi, il Campionissimo. Pochi di noi lo hanno visto correre ma la sua leggenda è giunta intatta sino a noi. In Italia, in cui non si esita a dedicare eventi e serate al Teomondo Scrofalo di turno, dispiace che questo anniversario sia passato quasi in silenzio. Ricordo che sulla salita verso Agerola, sul belvedere di Bomerano, vi è una lapide che ricorda una sua impresa sulle nostre strade datata 3 aprile 1955 in occasione di un Giro della Campania. Per non dimenticare chi ha reso grande la nostra Italia! Mimmo Cinque