Zara McDermott e Sam Thompson a Positano: vacanze romantiche per le star dei reality britannici

Vacanze romantiche a Positano per Zara McDermott e Sam Thompson. La coppia britannica ha scelto la Costa d’Amalfi per un soggiorno di relax e amore, come pubblicato sul profilo Instagram di lei, che supera il milione di follower. Entrambi sono famosi in terra d’Oltremanica per la partecipazione a popolarissimi reality: l’incantevole Zara McDermott, 23enne consulente governativa dell’Essex, nel 2018 ha partecipato a Love Island, un format in cui concorrenti che vivono isolati in una villa a Maiorca, devono sopravvivere accoppiandosi con altri isolani, sia per amore, amicizia o denaro e la coppia che resiste vince 50mila sterline: gli isolani che rimangono soli vengono di volta in volta eliminati.

L’esperienza di Zara sull’isola durò dieci giorni, periodo in cui si innamorò di Adam Collard, che la lasciò per un interessamento a nuove concorrenti entrate in villa. I due poi si sono ritrovati al ritorno nel Regno Unito, ed hanno avuto una relazione che è terminata il giorno di San Valentino di quest’anno. Qualche mese più tardi, la McDermott ha iniziato a frequentare il 27enne Sam Thompson (oltre 900mila follower su Instagram), che nel 2013 era parte del cast di Made in Chelsea, interpretato da giovani e ricchi londinesi che vivono nel Sud-Ovest, una delle zone più esclusive della City. I due hanno attirato l’attenzione dei rotocalchi di gossip e i tabloid per la loro relazione, che è stata poi resa ufficiale lo scorso giugno. Ieri alla partenza per l’Italia hanno avuto un po’ di problemi all’aeroporto di Luton, dove sono stati “inondati” dalla pioggia in un ristorante italiano: ora finalmente possono godere di calde e ridenti giornate nella Città Romantica, continuando a vivere il loro momento magico.