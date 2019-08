XXXIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, l’evento che è ormai una tradizione e riunisce in modo fraterno tutta la popolazione dell’ incantevole comune situato sui monti Lattari, a metà tra cielo e mare, che affaccia sul vicinissimo e affascinante tratto di mare compreso tra la Costiera Amalfitana e la Costiera Sorrentina.

La XXXIX edizione di FiordilatteFIORDIFESTA, sagra del fiordilatte e dei prodotti tipici agerolesi, é organizzata come ogni anno dall’Associazione Sant’Antonio Abate, e si svolgerà nelle frazioni Pianillo, Bomerano e San Lazzaro di Agerola. Punto di riferimento per l’estate campana, la festa nata per valorizzare il fiordilatte agerolese, prodotto tipico locale dei Monti Lattari, con eccellenti caratteristiche organolettiche, vanta uno storico di tutto rispetto con oltre ventimila presenze nella precedente edizione. La manifestazione sarà articolata in tre giorni, in cui sarà possibile degustare uno speciale menù pensato per mettere in risalto il fiordilatte agerolese e gli altri prodotti tipici del territorio, come i gustosi salumi, le deliziose caciotte, ricotte, scamorze, il pregiato Provolone del Monaco DOP, il pane di Agerola, prodotto ancora con una parte di farina di segale, la pasta di Gragnano e il vino di Furore. Una festa di sapori che accompagnerà le numerose attività ed attrazioni previste per l’occasione. Musica, spettacoli, visite guidate, escursioni naturalistiche e laboratori del gusto animeranno le tre giornate agerolesi, permettendo ai partecipanti di scoprire il tradizionale spirito folkloristico e le meraviglie della città.

La musica sarà il collante della tre giorni grazie ai balli e canti popolari della nostra terra a cura di Salvatore De Vivo e la Paranza Madonna di Bagni e del “Gruppo Corecorde”, alle esibizioni del gruppo folkloristico Città di Agerola, al Concerto Bandistico della “Grande Orchestra di Fiati Lirico-Sinfonica Città di Martina Franca”, e al grande concerto finale con Franco Ricciardi che si svolgerà lunedì 5 agosto a conclusione dell’evento, precedendo i tradizionali fuochi pirotecnici che illumineranno la notte agerolese.

Ampio spazio parcheggio e sosta camper. Parcheggio custodito con servizio di navetta andata e ritorno presso il campo sportivo San Matteo – Frazione Bomerano



Il Menù

Il Fiordilatte sarà protagonista dei tantissimi piatti del menù preparato per l’occasione: una selezione di ricette della tradizione unita a tantissime novità che metteranno in risalto i sapori del territorio agerolese.

Si comincia dall’antipasto, che prende il nome di “Rustico Contadino”, composto da panino Rustico, ricotta alle Erbe e fiordilatte; per proseguire con le “Caserecce all’agerolese”, il primo piatto condito con Pomodorini, Fiordilatte Agerolese e Basilico, e il classico “Panino contadino” ripieno con Salsiccia e Provola Agerolese. Il menù si conclude con l’ottimo “Dolce con ricotta e pera” e un apprezzabile amaro. Tutto il menù è accompagnato da Acqua e Vino di Furore delle Cantine Marisa Cuomo.

Un menù leggero ma ricco, pensato per essere gustato godendosi l’aria fresca di Agerola, i suoi scorci e i suoi panorami. Un menù selezionato per dare valore alle produzioni locali, ponendo in risalto i sapori tradizionali agerolesi, in primis il fiordilatte, gustoso formaggio a pasta filata utilizzato nella preparazione di moltissimi piatti tipici campani.