Wanda a Capri per uno shooting fotografico, si spera per Icardi a Napoli . Wanda Nara, secondo rumors giornalistici napoletani, sarebbe in arrivo a Capri. Come rivelato dal rotocalco sportivo “Si gonfia la rete”, su Radio Marte, la showgirl argentina moglie e procuratrice di Mauro Icardi dovrebbe essere a Capri in questo weekend per uno shooting fotografico. Secondo il giornalista Raffaele Auriemma, Wanda Nara dovrebbe alloggiare in un hotel di lusso nella zona di Marina Grande e la presenza sull’isola potrebbe essere anche l’occasione per incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e accelerare così la trattativa che vorrebbe l’attaccante argentino, in partenza dall’Inter, in maglia azzurra. La speranza dei tifosi del Napoli è proprio in un faccia a faccia tra Lady Icardi e Adl.