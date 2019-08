Volley Italia U21, Giovanni Gargiulo sarà premiato lunedì al comune di Sorrento

Dopo la straordinaria cavalcata dell’Italia al mondiale Under 21, il sorrentino Giovanni Gargiulo sarà premiato lunedì verso le 12 al comune di Sorrento presso la sala consiliare.

Un importante riconoscimento per meriti sportivi ad un ragazzo della Penisola Sorrentina che ha fatto parte della spedizione per i mondiali di questa estate, in cui l’Italia si è arresa soltanto in finale contro l’Iran.

Ad ogni modo un traguardo di grande prestigio che merita di essere celebrato a dovere. Complimenti a Giovanni Gargiulo.

Ad maiora!