Vietri sul Mare piange il maestro Giovanni Avallone, musicista molto noto nella città della ceramica ed in Costiera Amalfitana, si è spento ieri improvvisamente.

Molti i messaggi di cordoglio apparsi sui social per il prof. Avallone :

La clavietta, il flauto, i mitici ragazzi di don Bosco, le prove, i concerti, le tournée estive e tanto divertimento. A noi ragazzi di Vietri sul Mare bastava questo per essere felici e stare in compagnia. Intere generazioni sono cresciute così, sotto la guida del professore Avallone. Un altro pezzo di questo paese che va via, lasciandoci più soli. Restano i tanti ricordi. Grazie di tutto prof. Che la terra ti sia lieve

“È si bemolle, strunz’!” – È con una colorita ma fedele citazione che desidero commemorare il caro professore, con la morte del quale non perisce la parte di adulti che ci ha insegnato attraverso la musica ad essere.

Il professore Giovanni “Baffone” Avallone non è più, ma vive in ciò che ci ha donato. Nel mio caso l’amore devoto per la Classica sinfonica e la Lirica, e la capacità, pur non suonando più alcuno strumento, di saper leggere uno spartito e conoscere qualche piccolo rudimento di Teoria musicale.

Conservo gelosamente due CD che incidemmo, orchestruola di flauti preadolescenti sotto la sua carezzevole ma sempre sardonica direzione.

Ciao Prof… Dirigi ora il coro degli angeli… Insegna anche a loro ad amare la musica e trasmetti la tua passione come hai fatto con noi… Ci hai insegnato molto di più che a leggere uno spartito… Mancherai a tutti… Ma resterai in ciascuno di noi in ogni nota ascoltata o suonata ❤️

In segno di lutto il Comune di Vietri ha rinviato il concerto ‘Armonia in vento’ previsto per ieri sera

Le condoglianze alla famiglia

