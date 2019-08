Vietri: Spiaggia senza pedana, disabili bloccati

Vietri, la foto dei tre ragazzi lontani dal mare indigna i cittadini. I titolari dei lidi: «Vi ospitiamo noi»

Una foto postata sui social con ragazzi disabili impossibilitati ad arrivare a mare, sta scatenando polemiche velenose. I ragazzi sarebbero arrivati a Vietri sul Mare con un pulmino, accompagnati da volontari di una associazione. I tre diversamente abili, dopo un giro a Marina, sarebbero voluti arrivare sulla battigia, presso la spiaggia libera di Marina di Vietri. La mancanza di passerelle e le barriere architettoniche hanno impedito loro di arrivare al mare. La spiaggia libera di Vietri, non è attrezzata per i portatori di handicap. La scena ha indignato centinaia di cittadini, i quali hanno chiesto scusa ai ragazzi e hanno intenzione di proporre al comune di Vietri una petizione per rendere la spiaggia libera usufruibile alle persone con handicap,o addirittura di ritagliare un pezzo di spiaggia libera per adibirla a tutti coloro che sono portatori di handicap. Gli stabilimenti balneari hanno offerto la possibilità ai ragazzi di usufruire della loro struttura. Il consigliere delegato al demanio, Daniele Benincasa ha dichiarato: «Ho letto la notizia sulla difficoltà dei disabili di accedere alle nostre spiagge libere. Ho provveduto a inserire nella mia agenda politica la realizzazione di alcune possibili soluzioni: preciso tuttavia che un intervento si rende necessario soltanto in una delle due spiagge libere di Marina giacchè nell’altra già esista uno scivolo collegato ad una pedana in legno che da la possibilità di raggiungere quasi la riva. I posti auto destinati ai diversamente abili sono in numero superiore alla percentuale fissata dalla legge e che Vietri è uno dei pochi comuni ad avere predisposto il Posto Rosa, riservato alle donne incinte ». Resta purtroppo la brutta figura che si poteva evitare.

Antonio di Giovanni

Fonte: La città