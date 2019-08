Vico Equense, visita alla pizzeria “Cerasè”: complimenti al pluripremiato Michele Cuomo

Continua a fare incetta di premi il giovane e talentuosissimo pizzaiolo Michele Cuomo di Vico Equense. La sua pizzeria Cerasè è diventata ormai un vero e proprio punto fermo della Penisola Sorrentina e meritava un nostro doveroso omaggio. Il locale, come sappiamo, può vantare un panorama eccezionale, uno dei migliori della Penisola Sorrentina.

Michele ha conseguito una miriade di premi individuali in giro per il Mondo: da Aprilia (quando è diventato pizzaiolo dell’anno) alla Corea. Ultimamente è stato premiato anche durante le Olimpiadi della Pizza: qui si è aggiudicato il primato nella categoria Under 35.

Insomma, Michele è un ragazzo che ci sa fare, ha talento e ha voglia di lavorare e migliorarsi e non accenna a fermarsi. Complimenti!