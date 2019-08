Vico Equense. Dopo i numerosissimi episodi di bagni e rinfrescate nella fontana o, come in molti l’hanno ribattezzata, vasca di piazza Lauro che tanto stanno facendo discutere generando malcontento tra i cittadini costretti ogni giorno ad assistere a scene di maleducazione ed inciviltà con gente che, nella migliore delle ipotesi, si limita a mettere i piedi ammollo nell’acqua ed altri che invece si lanciano in tuffi più o meno acrobatici, a subire la stessa sorte è un’altra fontana della penisola sorrentina. Stiamo parlando dell’ottocentesca fontana dei delfini di piazza Umberto I a Vico Equense, non una semplice vasca come quella di Sorrento ma una vera e propria opera d’arte che dona prestigio alla piazza centrale e ne rappresenta un po’ il cuore pulsante. Fino a poco tempo fa nessuno aveva mai osato entrare nelle sue acque per un bagno improvvisato. Ma sembra che gli episodi sorrentini abbiano creato dei precedenti generando un fenomeno in molti casi dannoso, ossia quello dell’emulazione. Ed è così che la scorsa notte un gruppetto di quattro giovani, probabilmente resi “audaci” da qualche bicchierino di troppo, ha deciso di entrare nella fontana per divertimento o, forse, per sfida alle regole, con tanto di quinto soggetto che li riprendeva fra risatine e schiamazzi. Una scena che nulla ha di divertente e che non rappresenta un sano divertimento, bensì un oltraggio al buonsenso ed all’opera d’arte che fontana rappresenta. Ci auguriamo che nessun altro decida di imitare tali atteggiamenti e che possano al più presto essere presi dei provvedimenti, come ad esempio delle multe salate, al fine di debellare quella che sembra essere diventata un’insana moda.