Vico Equense. Trovato una donna senza vita al Rivo di Seiano – Aggiornamenti

Un nuovo risveglio terribile questo per la Penisola Sorrentina. A Vico Equense, nello specifico nei pressi del Rivo di Seiano, una persona è stata trovata senza vita.

Dalle diverse segnalazione giunte nella nostra redazione, si pensava inizialmente ad un suicidio, ma a quanto pare il soggetto è stato colto da un malore. La situazione non è ancora chiara e stiamo indagando.

Sul posto stanno eseguendo le indagini e i dovuti sopralluoghi i Carabinieri. Si attende l’arrivo del PM.

Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento delle 11.

Arrivano i primi aggiornamenti. Non si tratta di un uomo come da prime informazioni, bensì di una donna di circa 70 anni. Si stanno svolgendo le analisi per scoprire i motivi del decesso.